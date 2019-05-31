دو تطلق باقة تجوال جديدة مع مكالمات صوتية وبيانات للإنترنت غير محدودة

دبي - الخليج 365 :

في إطار استراتيجيتها الهادفة للارتقاء بتجربة عملائها سواءً كانوا داخل الدولة أو خارجها، أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إطلاق باقة تجوال جديدة تشمل دقائق لإجراء مكالمات صوتية غير محدودة إضافة إلى 2.5 جيجابايت من البيانات للاتصال بالإنترنت صالحة لمدة 7 أيام مقابل 300 درهم. وتهدف دو من خلال الباقة الجديدة إلى تمكين العملاء من التواصل بشكل سلس ومنحهم مستوى أعلى من المرونة أثناء سفرهم إلى 174 بلداً حول العالم.

تشكل خدمات التجوال واحدة من المتطلبات الأساسية التي يركز عليها العميل أثناء تخطيطه للسفر إلى الخارج، وتسعى دو من خلال باقتها المتكاملة إلى جعل تجربة السفر أسهل وأكثر متعة ومرونة من أي وقت مضى. ولن يحتاج العملاء الذين يشتركون في باقة التجوال الجديدة بعد الآن إلى الوقوف في طوابير لشراء شرائح اتصال محلية في البلدان التي يسافرون إليها، حيث سيكون بمقدورهم إجراء المكالمات أو التواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم في دولة الإمارات أو الدول الأخرى من رقمهم الإماراتي وبأسعار معقولة. كما يمكن للعملاء من خلال الباقة الجديدة الاتصال بالإنترنت أو إجراء مكالمات صوتية (للمكالمات الصادرة فقط) لحجز سيارة الأجرة أو التأكد من الحجز الفندقي الخاص بهم وذلك حال وصولهم إلى وجهتهم.

اتصال بسهولة أكثر أينما ذهبت

وتعليقاً على الباقة الجديدة، قال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – خدمات الاتصال – دو : "ندرك في دو أهمية خدمات الاتصال للعملاء الذين يسافرون خارج الدولة بغرض السياحة أو العمل، لذا فإننا نعمل على تصميم باقات تجوال تتمحور حول متطلبات العملاء الذين باتوا يبحثون اليوم عن خدمات توفر لهم مستوى عالٍ من المرونة مع عدم المساومة على الجودة. ويسعدنا الإعلان عن باقتنا الجديدة التي ستتيح للعملاء الاستمتاع بمكالمات صوت غير محدودة وبيانات للاتصال بالانترنت وهو الأمر الذي لم يكن متوفراً في السابق".

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تجارب السفر الخالية من المتاعب

فمن خلال الاشتراك في باقة التجوال الجديدة، لم يعد على العملاء القلق بشأن الاستمرار بالاتصال أثناء السفر. من خلال تقديم باقة التجوال الخالية من المتاعب بأسعار جذابة، بات بالإمكان للعملاء الآن الاتصال أو إرسال رسائل إلى الدولة، بالإضافة إلى العديد من الوجهات الأخرى، بمجرد هبوطهم على مدرج المطار ومن خلال بطاقة المحمول الشخصية الصادرة من الإمارات. مما يعني أنه بإمكانهم الاتصال بالإنترنت أو الاتصال بسيارة أجرة في اللحظة التي يهبطون فيها بسهولة تامة.

وتتوفر باقة التجوال الجديدة لعملاء دو الذين يسافرون إلى 47 دولة بما في ذلك دول الخليج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والبلدان الأوروبية ومصر وذلك اعتباراً من 30 مايو. ويمكن لعملاء الآجل الاشتراك في الباقة الجديدة عن طريق إرسال رسالة U إلى الرقم 5102. ويمكن للعملاء معرفة المزيد عن باقات التجوال من دو عن طريق إرسالdata إلى الرقم 5102.