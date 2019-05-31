شركة Huawei تعود إلى SD Association، على الرغم من قرار الحظر الأمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - في ضوء التطورات الأخيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحظر شركة Huawei في بلاد العم سام، تم إزالة إسم الشركة الصينية من موقع SD Association على الويب قبل بضعة أيام، واليوم يمكننا أن نرى عودة إسم الشركة الصينية الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية ومعدات الشبكات اللاسلكية.

أكد أحد ممثلي شركة Huawei أن الشركة عادت إلى جمعية SD Association أو كما قال لم يتم إلغاء عضويتها في المقام الأول. تم تعديل الأمور مؤقتًا لضمان توافق الهيئة مع الأمر الصادر من وزارة التجارة الأمريكية.

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هذا لا يعني أنها نهاية مشاكل Huawei، فالشركة لا تزال بحاجة إلى إيجاد تسوية مع الحكومة الأمريكية أو أنها لن تكون قادرة على إستعادة ترخيص الأندرويد أو إستعادة شراكتها مع شركة ARM لتطوير معالجاتها المستقبلية. وكما تعلمون على الأرجح، فشركة Huawei لا تعتمد بالضرورة على معالجات Snapdragon التابعة لشركة كوالكوم الأمريكية، وإنما تقوم بدلاً من ذلك بتصنيع معالجات HiSilicon Kirin الخاصة بها، ولكن لا تزال الشركة الصينية تعتمد على تصاميم ARM في المعالجات الخاصة بها، وهذا ما قد يؤثر على الشركة في المستقبل.