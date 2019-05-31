الإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo Reno Z مع شاشة AMOLED، وكاميرا أساسية بدقة 48MP

فاطمة أيت طالب - دبي - بدون الكثير من الضجة الإعلامية، قامت شركة Oppo اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن العضو الرابع في سلسلة هواتف Oppo Reno Series، والذي تطلق عليه الشركة الصينية إسم Oppo Reno Z. هذا الهاتف متاح للحجز المسبق على الموقع الرسمي لشركة Oppo وعلى المتجر الصيني الشهير JD.com. وبكل المقاييس، يعتبر Oppo Reno Z هو العضو الأقل إثارة للإعجاب في سلسلة Oppo Reno Series، فهو يأتي بمواصفات تقنية متدنية وبسعر معقول.

يضم الهاتف Oppo Reno Z الجديد شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا لأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل مع العلم بأن هذه الشاشة تدعم HDR10 وتتضمن مستشعر بصمات الأصابع. وفي الواجهة الخلفية، يضم الهاتف Oppo Reno Z كاميرتين بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

الهاتف Oppo Reno Z يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P90، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4035mAh تدعم تقنية الشحن السريع Oppo VOOC 3.0. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة ColorOS 6 كما أنه يدعم NFC وتكنولوجيا الصوت Dolby Atmos لتعزيز تجربة الإستماع. وقبل أن ننسى ذلك، فهناك نسخة أخرى من الهاتف Oppo Reno Z تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية.

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عمومًا، الهاتف Oppo Reno Z الجديد سيكون متوفرًا بأربعة ألوان مختلفة تشمل البرتقالي والأبيض والأسود والأزرق، وسيكلف 2499 يوان صيني وهو ما يعادل 362 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية. وسيتم البدء ببيع هذا الهاتف بشكل رسمي في الصين في اليوم 6 يونيو.