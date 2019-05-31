تسريب الهاتف Galaxy M40 قبيل الإعلان الرسمي عنه في اليوم 11 يونيو

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy M40 في اليوم 11 من شهر يونيو المقبل بالهند. وبالأمس تم نشر صورة تشويقية على متجر أمازون لإثارة حماسة المستهلكين للهاتف الجديد.

اليوم تم تسريب صورة رسمية للهاتف Galaxy M40، وهي نفسها الصورة الموجودة أعلاه. وكما تلاحظون، فهي تؤكد لنا قدوم الهاتف مع شاشة Infinity-O مزودة بثقب في الزاوية العلوية اليسرى من أجل الكاميرا الأمامية مما يجعله أول عضو في سلسلة هواتف Galaxy M Series يضم ثقبًا على مستوى الشاشة.

وبغض النظر عن التصميم، فمن المتوقع أن يضم الهاتف Galaxy M40 معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 675، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie، وسيضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف جنبًا إلى جنب مع ثلاث كاميرات بوضعية عمودية تمتاز الكاميرا الرئيسية فيها بدقة 32 ميغابكسل.

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سيتم تسعير الهاتف Galaxy M40 بنحو 20 آلف روبية هندية في الهند، وهو ما يعادل 286 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية. وبالتالي، هذا يعني أن الهاتف Galaxy M40 سيكون أغلى من الهاتف Galaxy M30 بنحو 2000 روبية هندية فقط.