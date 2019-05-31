الموجة الحارة انتهت.. الأرصاد تعلن بدء انخفاض درجات الحرارة

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انتهاء الموجه الحارة أمس الخميس والتي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين والبدء في الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة اعتبارا من اليوم الجمعة.

وقال رئيس الهيئة -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن السبب في ذلك التأثر بمرتفع قادم من جنوب القارة الإفريقية وستشهد القاهرة والسواحل الشمالية بالبلاد اعتدالا بدرجات الحرارة لتسجل على القاهرة 38 درجة.

وتوقع أن تشهد البلاد خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك تحسنا في الطقس واستقرارا بدرجات الحرارة مع وجود فرص لسقوط أمطار.