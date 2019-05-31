جوجل تعلن عن متطلبات خصوصية جديدة لإضافات كروم

أعلنت شركة جوجل عن تغييرين رئيسيين حول كيفية توقعها من مطوري إضافات كروم Chrome حماية خصوصية المستخدمين.

ويتعين على مطوري الإضافات – بداية من هذا الصيف – طلب الوصول إلى البيانات التي يحتاجونها لتنفيذ ميزاتهم فقط، بالإضافة إلى ذلك، ستوسع جوجل عدد مطوري الإضافات الذين يتعين عليهم نشر سياسات الخصوصية.

كما أعلنت جوجل أيضًا عن تغييرات في الطريقة التي يمكن من خلالها للمطورين الخارجيين استخدام واجهة برمجة تطبيقات API خدمة جوجل درايف Google Drive السحابية لتزويد مستخدميهم بالوصول إلى الملفات المستضافة هناك.

وتأتي هذه التغييرات كجزء من مشروع ستروب Project Strobe من جوجل الذي أطلقته الشركة العام الماضي لإعادة النظر في كيفية وصول المطورين الخارجيين إلى البيانات الموجودة في حساب المستخدم على جوجل وضمن جهازه العامل بنظام أندرويد.

وساعد مشروع ستروب على اكتشاف المشكلات المتعلقة بواجهات برمجة تطبيقات منصة التواصل الاجتماعي جوجل بلس +Google، والتي سرعت في إيقاف تشغيل الشبكة الاجتماعية الخاصة بالشركة.

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كما ساعد Project Strobe في توسيع ونشر بعض الأعمال المتعلقة بإضافات كروم التي أعلنتها الشركة في شهر أكتوبر الماضي.

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وقال بث سميث Ben Smith، نائب رئيس الشركة للهندسة: التطبيقات والمواقع الخارجية توجد خدمات يستخدمها الملايين من الأشخاص لإنجاز الأمور وتخصيص تجربتهم عبر الإنترنت.

وأضاف أن الناس يحتاجون من أجل إنجاح هذا النظام الإيكولوجي إلى أن يكونوا على ثقة من أن بياناتهم آمنة، بينما يحتاج المطورون إلى قواعد واضحة للطريق.

وتهدف عملاقة البحث من خلال التغييرات الجديدة إلى توفير هذه القواعد، والتي تعني بالنسبة لمطوري الإضافات أنهم إذا احتاجوا إلى أذونات متعددة لتنفيذ إحدى الميزات، فيجب عليهم الوصول إلى أقل قدر ممكن من البيانات.

وكان ينبغي في السابق على مطوري الإضافات نشر سياسات الخصوصية عند التعامل مع البيانات الشخصية أو الحساسة فقط، بينما وسعت جوجل الآن المطلب ليشمل الإضافات التي تتعامل مع أي نوع من المحتوى المقدم من قبل المستخدم واتصالاته الشخصية.

وقال سميث: يجب أن تحافظ الإضافات على الشفافية في كيفية تعاملها مع بيانات المستخدم، والكشف عن جمعها لتلك البيانات واستخدامها ومشاركتها.

أما بالنسبة إلى واجهة برمجة تطبيقات جوجل درايف Google Drive، فإن الشركة تحاول بشكل أساسي الحد وتقييد وصول الجهات الخارجية إلى ملفات محددة، ويتعين على الشركة التحقق من التطبيقات التي تحتاج إلى وصول أوسع، بما في ذلك خدمات النسخ الاحتياطي.