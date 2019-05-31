مايكروسوفت تدعم Xbox Game Pass على حواسيب ويندوز مع أكثر من…

أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الخميس عن جلب خدمة الاشتراك في الألعاب التابعة لها “إكس بوكس جيم باس” Xbox Game Pass إلى الحواسيب الشخصية، الأمر الذي يتيح للمستخدمين الوصول إلى أكثر من 100 لعبة.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: “نؤمن بأن اللاعب يجب أن يكون في مركز تجربة الألعاب الخاصة به، وبأن يكون قادرًا على الاستفادة من المزايا الفريدة للأجهزة التي يختار اللعب عليها”.

وبعد عامين على إطلاق خدمة “إكس بوكس جيم باس” لمنصة الألعاب التابع لمايكروسوفت – “إكس بوكس ون” Xbox One – قررت الشركة الأمريكية إتاحتها على الحواسيب الشخصية، وقالت: إنها صممت الخدمة لتلبي؛ بصورة خاصة، احتياجات اللاعبين ومطوري الألعاب على هذه الأجهزة.

وأضافت مايكروسوفت أن خدمة “إكس بوكس جيم باس” على الحواسيب الشخصية تتيح لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10 الوصول إلى أكثر من 100 لعبة، مثل: Bethesa، و Deep Silver، و Developer Digital، و Paradox Interactive، و SEGA، والمزيد.

وقالت الشركة: إنها تعتزم إضافة ألعاب جديدة كل شهر، كما سوف يحصل أعضاء “إكس بوكس جيم باس” على الحواسيب الشخصية على خصومات في “متجر ويندوز” على ويندوز 10 تصل إلى 20% على الألعاب.

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وبغية تمكين اللاعبين من اللعب معًا عبر حواسيب ويندوز 10 ومنصة الألعاب إكس بوكس ون، قالت مايكروسوفت: إنها سوف تتيح للاعبين الوصول إلى ألعاب “إكس بوكس جيم إستديوز” Xbox Game Studios عبر متاجر مختلفة، بما في ذلك “متجر مايكروسوفت”.

وقالت الشركة: إن ألعاب “إكس بوكس جيم إستديوز” سوف تدعم مزايا، مثل: الدردشة النصية، والصوتية، وقوائم الأصدقاء، واللعب عبر مختلف المنصات، مثل الحواسيب الشخصية ومنصة إكس بوكس ون.

وأعلنت مايكروسوفت أيضًا عن دعم ألعاب “وين32” Win32 في “متجر مايكروسوفت” على نظام ويندوز، لأن الكثير من المطورين يفضلون هذه الصيغة.