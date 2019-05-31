خرائط جوجل تضيف ميزة عرض أكثر الأطباق شعبية في المطاعم

أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس عن إطلاق تحديث جديد لخدمة الخرائط التابعة لها يجلب معه ميزة تسمح للمستخدمين بمعرفة أكثر الأطباق تفضيلًا في المطاعم، قبل التوجه إليها.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: “عندما تحاول تجربة مطعم جديد، تعرض لك خرائط جوجل بالفعل كيفية الوصول إلى هناك، والصور، والتعليقات، والتقييمات. ولكن أثناء تصفح قائمة الطعام، قد تتساءل عن ألذ ما يقدمه ذلك المطعم من طعام”.

وأضافت جوجل أن خدمة الخرائط أصبحت الآن تسهل على المستخدمين اختيار أكثر وجبات المطعم شعبية، وذلك عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي، التي تراجع تعليقات وتقييمات زوار المطعم السابقين، بالإضافة إلى الصور التي تُنشر عنه.

يُشار إلى أن المطاعم التي تحصل على عدد قليل من التقييمات لن تستفيد من هذه الإضافة، إذ إنها تعتمد تمامًا على تقييمات الزوار.

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وقالت جوجل: إن رواد المطاعم سيتمكنون من المساعدة من خلال التقاط صور لوجباتهم، وتحميلها على خرائط جوجل. ثم سيطلب منهم التطبيق إضافة اسم الطبق للمساعدة في تحسين هذه الميزة الجديدة.

وأوضحت الشركة أن اقتراحات الوجبات الجديدة سوف تظهر ضمن تبويب “نظرة عامة” Overview في تطبيق الخرائط. وعند العثور على طبق مفضل، يمكن للمستخدم النقر عليه لرؤية كافة التقييمات المتعلقة به، كما يمكن النقر على تبويب القائمة لرؤية الوجبات حسب الشعبية، أو حسب أوقات اليوم: فطور، أو غداء، أو عشاء.

ومع أن هذه الميزة ليست ذات أهمية كبيرة، ولكنها مفيدة لخرائط جوجل، التي سعت خلال الأشهر الأخيرة إلى أن تصبح منصة أكثر قوة للشركات. وفي الخريف الماضي، بدأت في تحدي فيسبوك باستخدام أدوات تسمح للمستهلكين بتتبع الأنشطة التجارية المفضلة لديهم؛ للبقاء على اطلاع على المبيعات، والأحداث، والمعلومات الأخرى التي يشاركها صاحب العمل. كما بدأت العام الماضي نشر اقتراحات مخصصة في تبويب جديد باسم “محتوى يهمك” For You، حيث يوصي التطبيق بالأماكن التي قد يرغب المستخدم بزيارتها، وتناول الطعام، والتسوق، والمزيد.

يُشار إلى أن هذه الميزة متاحة اعتبارًا من اليوم لجميع مستخدمي تطبيق خرائط جوجل على نظام التشغيل أندرويد، على أن تُطلق لمستخدمي نظام آي أو إس خلال الأشهر المقبلة.