اتصالات: خدمات شبكة 5G متاحة الآن لاستخدام عملائنا

أعلنت اتصالات اليوم عن أن خدمات شبكة الجيل الخامس 5G الفائقة السرعة أصبحت متاحة الآن لاستخدام جميع عملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبموجب هذا الإنجاز، بات بإمكان عملاء اتصالات ابتداءً من اليوم الاستمتاع من خلال الهاتف الذكي ZTE Axon 10 Pro – الداعم لهذه الشبكة – بسرعة فائقة تصل إلى 1 جيجابت في الثانية، وبزمن استجابة أسرع يصل إلى 1 ميلي/ الثانية.

وسيتم الإعلان عن الهواتف الذكية الأخرى الداعمة لشبكة الجيل الخامس خلال العام الحالي.

وسيكون بإمكان جميع عملاء اتصالات – سواء المشتركون بالخطوط السابقة الدفع، أم المشتركون بنظام الفاتورة الشهرية، أم المشتركون بباقات الأعمال – الوصول إلى شبكة الجيل الخامس والتمتع بمميزاتها، وذلك باستخدام باقات البيانات الحالية.

كما ستوفر شبكة الجيل الخامس قائمة لا حصر لها من الإمكانات والحلول والخدمات المبتكرة، مثل تقنيات الواقع المعزز والافتراضي، والتشغيل الآلي، والمركبات الذاتية القيادة، والروبوتات المتقدمة، والطباعة الثلاثية الأبعاد، والتكنولوجيا القابلة للارتداء.

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وتبلغ سرعة الجيل الخامس 20 ضعفاً مقارنةً بسرعة الجيل الرابع، وتوفر وقت استجابة أسرع، مما يتيح للمستخدمين تشغيل فيديو بدقة 4K في أي مكان وفي أي وقت، دون أي تأخر.

ويمكن لعملاء اتصالات تجربة خدمات الجيل الخامس واقتناء هاتف ZTE Axon 10 Pro عن طريق زيارة مارينا مول في أبوظبي، و دبي مول، حيث يمكن الحصول على الهاتف بخطة دفع ذكية من اتصالات بعقد مدته 12 أو 18 أو 24 شهرًا، بأسعار تبدأ من 241 درهماً فقط.