شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Huawei تطلب من موظفيها التوقف عن عقد اجتماعات مع الأمريكيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت شركة Huawei على التوتر مع الولايات المتحدة من خلال إصدار أوامر إلى الموظفين بالتوقف عن عقد اجتماعات تقنية مع جهات الاتصال الأمريكية، وذلك وفقًا لتقرير بموقع cnet الأمريكى.

وكانت الشركة الصينية قد أرسلت مواطنين أمريكيين يعملون في أقسام البحث والتطوير في مقرها الرئيسي بشنتشن إلى الولايات المتحدة قبل أسبوعين، وذلك في أعقاب توقيع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي قطعته عن الموردين الأمريكيين، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز.

وأشار التقرير إلى أن كل شيء حدث بسرعة كبيرة للغاية، فمن الواضح أن ورشة عمل انتهت فجأة عندما تم الإعلان عن قرار ترامب، حيث طُلب من الأمريكيين ترك ممتلكات شركة Huawei، وجلب أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم وعزل شبكاتهم، ومنذ ذلك الحين، تتحقق Huawei من أن الزائرين الأجانب لا يحملون جوازات سفر أمريكية.

كما طلبت الشركة من أي أميركيين تجنب مناقشة التكنولوجيا في الوقت الذي تحاول فيه الامتثال للوائح، وذلك وفقًا لما صرح به دانغ ونشوان ، كبير مهندسى الاستراتيجيات في Huawei ، لصحيفة فاينانشال تايمز.