تكنولوجيا: شبكات الجيل الخامس 5G تصل لـ 6 مدن بالمملكة المتحدة.. والبقية تأتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت اليوم شركة الاتصالات البريطانية EE شبكة بيانات الجيل الخامس 5G للجمهور مما يمثل بداية حقبة جديدة فى إمكانيات المحمول فى المملكة المتحدة.
وبحسب موقع "ديلى ميل" البريطانى، فكانت البداية فى إطلاق الشبكة الجديدة فى 6 مدن بالمملكة المتحدة وهم لندن، كارديف، بلفاست، إدنبرة، برمنجهام ومانشستر وسيصل إلى باقى المملكة قبل نهاية عام 2020.
وتعد تقنية 5G هى الجيل التالى من شبكة الهاتف المحمول ومن المتوقع أن توفر سرعات إنترنت أضعاف ما هى عليه فى الوقت الحالى من الجيل الرابع.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة EE "مارك أليرا": "الشركة لن تخزن الهواتف حتى نحصل على المعلومات والثقة والأمن طويل الأجل الذى سيدعمه عملاؤنا عندما يشترون الأجهزة الحديثة، وتخطط EE للوصول إلى 1500 موقع بحلول نهاية عام 2019 بما فى ذلك الأجزاء الأكثر ازدحاما فى بريستول وكوفنترى وجلاسكو وهال وليدز وليستر وليفربول ونيوكاسل ونوتنجهام وشيفيلد.
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