شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانية تتهم فيس بوك بالتجسس لظهور إعلانات منتجات تحدثت عنها مع صديقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من نفى فيس بوك المستمر للتقارير التى تشير إلى أنه يتجسس على المستخدمين، فإن إحدى المستخدمات مقتنعة بأن رؤساء موقع التواصل الاجتماعى يتجسسون عليها، وذلك بعد أن ظهرت إعلانان عن منتجات عشوائية كانت تتحدث عنها مع صديقاتها.

ووفقا لموقع bristolpost البريطانى، كانت "تايلر مايرز" تتحدث عن بعض الأشياء مع صديقاتها، وفجأة ظهرت الإعلانات الخاصة بما كانت تتحدث عنه فى اليوم التالى على الـ newsfeed الخاصة بها.



الفتاة البريطانية

ونفى مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، أن الشبكة الاجتماعية تستخدم ميكروفون هاتفك للاستماع إلى محادثاتك واستهدافك بالإعلانات، ولكن على الرغم من هذا، يشتكى المستخدمون بكثرة من شعورهم بأن الشركة تستمع لما يقولونه.

وعند مشاركة قصتها مع Irish Mirror ، تروى تايلر كيف شاهدت إعلانات للمنتجات التى ذكرتها فقط أثناء سيرها فى الشارع مع صديقاتها، وعند فتح تطبيق فيس بوك، رأت تلك المنتجات فى إعلانات تستهدفها.

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يذكر أن عند استجواب "مارك زوكربيرج" أمام الكونجرس الأمريكى العام الماضى، وجه أحد أعضاء البرلمان سؤال مباشر له متعلق بحقيقة تجسس فيس بوك على المستخدمين عبر المايكروفون والاستماع لما يقولونه واستخدامه فى الإعلانات، وفى ذلك الوقت أيضا رد مؤسس فيس بوك بأن هذا لا يحدث مطلقا.