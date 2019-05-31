شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يتقدم ببراءة اختراع لـ"درون" مصنعة من الطائرات الورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت شركة "فيس بوك" عملاق الشبكات الاجتماعية براءة اختراع لطائرة بدون طيار "درون" تعرف بـ"dual-kite aerial vehicle"، تستخدم الطائرات الورقية للبقاء فى السماء.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فيكشف التصميم أن الطائرة بدون طيار تتكون من طائرتين مرتبطتين معا، ويطيران على ارتفاعات مختلفة، فيما يمكن توجيه كل طائرة ورقية منهما بشكل مستقل، ويمكن "للطائرة بدون طيار" توليد الطاقة الخاصة بها لتمديد وقت الطيران، ويشبه هذا التصميم الأولى النموذجى البالونات التى استخدمتها شركة جوجل لبرنامج اتصال Loon الخاص بها.

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وقال هذا التقرير إن هذا التصميم لا يشترك إلا قليلاً فى النماذج الأولية المعروفة للطائرات بدون طيار على موقع فيس بوك، على الرغم من أنه قد يكون له نفس الغرض: تعزيز أو توفير خدمة الإنترنت فى المناطق التى يصعب الوصول إليها.

فى العام الماضى يبدو أن فيس بوك خرج من أعمال تصميم الطائرات بدون طيار، حيث قالت وقتها الشركة إنها ستواصل مشروع أكويلا باستخدام أجهزة من شركات الطيران المعروفة، وقد كانت أكويلا، التى اختبرت بنتائج متباينة فى عام 2016، عبارة عن طائرة مجنحة تبلغ مساحتها 900 رطل مصنوعة من ألياف الكربون، وبحسب ما ورد فقد تم استخدم برنامج تجريبى منخفض المستوى يسمى كاتالينا للطائرات بدون طيار على ارتفاع منخفض.

يذكر أنه تم تقديم طلب البراءة هذا بعد نحو خمسة أشهر من هذا التقرير، ويشمل المطالبات التى تغطى توفير الوصول إلى الإنترنت مع الطائرة الورقية، لكن كما هو الحال مع جميع براءات الاختراع، يظل من السرية ما إذا كان فيس بوك يقوم بالفعل ببناء هذا النظام، حسبما أضاف التقرير.