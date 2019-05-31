PewDiePie يخسر السباق بعدما كسرت قناة منافسة حاجز 100 مليون مشترك على اليوتيوب أولاً

فاطمة أيت طالب - دبي - كان PewDiePie هو اليوتيوبر الذي يمتلك أكثر عدد من المشتركين لفترة طويلة جدًا، وبدا في الغالب للجميع أنه سيكون أول من يكسر حاجز 100 مليون مشترك. ومع ذلك، بدأت قناة هندية على اليوتيوب تدعى T-Series في تضييق الفجوة بحيث أصبحت المنافسة تنحصر بين PewDiePie وقناة T-Series. في حين خسرت قناة PewDiePie الأفضلية في إحدى مراحل السباق لصالح قناة T-Series، فقد أصبحت هذه الأخيرة الآن أول قناة على اليوتيوب تصل إلى 100 مليون مشترك.
قامت اليوتيوب نفسها بنشر
على شبكة تويتر تهنئ فيها قناة T-Series بهذا الإنجاز الهام وإنهاء سباق من يصل أولا إلى 100 مليون مشترك بعد منافسة قوية وطويلة. لا توجد قناة أخرى على اليوتيوب عبرت هذا الرقم وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل حدوث ذلك مرة أخرى.
Congratulations to @TSeries for reaching 100M subscribers! 🎉 pic.twitter.com/6kHopm2GAZ— YouTube (@YouTube) May 30, 2019
من الواضح أن قناة T-Series تشعر بالفخر بعدما أصبحت أول قناة على اليوتيوب في العالم تصل إلى 100 مليون مشترك على الرغم من أن وجود قدر كبير من المتابعين هو مجرد إجراء إعتباطي لشعبية القناة.
يجادل بعض المعجبين به بأنه سيكون أكثر أهمية عندما يصل PewDiePie في النهاية إلى 100 مليون مشترك على اليوتيوب إذا أخذنا بعين الإعتبار أنه مبدع فردي بينما T-Series عبارة عن شركة. قد يكون هناك بعض المنطق في هذه الحجة ولكن سنؤجل هذا النقاش ليوم آخر.
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