شاهد الهاتف OnePlus 7 Pro يواجه +Galaxy S10 في إختبار السرعة

فاطمة أيت طالب - دبي -

يُعتبر +Galaxy S10 واحدًا من الهواتف الذكية الرائدة لهذا العام والتي يتطلع إليها الكثيرون. هذا لأنه على مر السنين، قامت شركة سامسونج بعمل رائع مع هواتفها الذكية الرائدة حيث تلقت الكثير من الثناء من مختلف الأطراف المهتمة، بما في ذلك المستهلكين أنفسهم. ومع ذلك، فقد قررت شركة OnePlus أن تتحدى شركة سامسونج وبقية الشركات الأخرى مع هاتفها الرائد الحقيقي الجديد OnePlus 7 Pro، وهو الهاتف الذي جاء مع مواصفات تقنية مماثلة تقريبًا ولكن بسعر أقل.

إذًا السؤال الذي يتباذر إلى ذهنك الآن هو من هو الهاتف الذي ينبغي أن أقوم بشرائه؟ نظرًا لأن كلا الهاتفين يضمان مواصفات تقنية مشابهة تقريبًا، فإننا نفترض بأن أفضل شيء نفعله هو إخضاعهما لإختبار السرعة كما فعل الآن القائمين على قناة PhoneBuff. في الفيديو أعلاه، يمكنك أن ترى الهاتف OnePlus 7 Pro يواجه الهاتف +Galaxy S10 في إختبار السرعة.

يأتي كلا الهاتفين مع المعالج Snapdragon 855، وبينما يحتوي الهاتف OnePlus 7 Pro على 12GB من الذاكرة العشوائية، فالهاتف +Galaxy S10 يضم 8GB فقط من الذاكرة العشوائية. وعلاوة على ذلك، فهو يتميز أيضًا بذاكرة تخزينية أكبر مقارنة بهاتف سامسونج، ونعتقد أن هذه الإختلافات هي التي أعطت هاتف OnePlus أفضلية بسيطة على هاتف سامسونج.

ومع ذلك، لم يكن الأمر كما لو أن الهاتف OnePlus 7 Pro فاز على الهاتف +Galaxy S10 بفارق كبير. لقد كان الفارق يبلغ نحو 9 ثواني مما يعني أنه في حالة الإستخدام اليومي، فقد لا تكون بالضرورة قادرًا على الشعور بالفرق. إذا كانت لديك بضعة دقائق، فنحن نقترح عليك مشاهدة هذا الفيديو لأنه يستحق ذلك.