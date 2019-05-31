تكنولوجيا: نجاح إعلانه جذب المستخدمين.. تعرف على تطبيق “كاريدج” بديل جلوفو

رجل في الخمسين من العمر، يستخدم تطبيق “كاريدج” Carriage لخدمة التوصيل، وخلال دقائق من طلبه يصل موظف الدليفري، يدور حوار كوميدي بين الموظف والرجل، يدخل فيه أحد الجيران أيضا، ينتهي الحوار بثلاث رسائل مباشرة للجمهور: “كاريدج تطبيق توصيل أكل، بيقدم أسرع خدمة توصيل طلبات، ممكن تطلب من عليه أي حاجة في أي وقت”.

تم تقديم إعلان تطبيق “كاريدج” بميزانية ضئيلة جدا، لا تعادل ميزانية أي إعلان يعرض في شهر رمضان، ورغم هذا نجح في توصيل هدفه، وهو التعريف بالتطبيق الذي انتشر منذ سنوات في البلدان العربية، وهو متوفر الآن في مصر، بعد الحديث عن خروج تطبيق “جلوفو” Glovo من السوق.

كيفية استخدام تطبيق “كاريدج”

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كاريدج هو موقع وتطبيق يهدف لتوفير أفضل خدمة توصيل في مصر، ومن أولوياته الوصول إلى المستخدمين في أسرع وقت وبأفضل جودة ممكنة، كما يمكن أيضا الطلب من خلال تنزيل التطبيق من على متجر جوجل بلاي (بلاي ستور)، واتباع هذه الخطوات:

سجل حساب عليه من خلال الإيميل الخاص بك، ثم أدخل العنوان الخاص بك، كما يمكنك إدخال أكثر من عنوان، ثم قم باختيار المطعم ووجبة طعام المفضلة لديك، وبعد تحديد الطلب، سيمكنك تتبعه خطوة بخطوة حتى الوصول إلى منزلك.

ويتابع معك التطبيق خطوات تجهيز الأورد، من خلال إرسال استشعارات على حسابك المفعل بالتطبيق، منها.. تمت عملية الدفع، جار تحضير الطلب، الطلب جاهز للتوصيل، الطلب في الطريق إليك، يتم توصيل الطلب للزبون.

مقارنة بين تطبيق كاريدج وجلوفو

أعلنت شركة جلوفو لخدمات التوصيل بمصر، منذ شهر تقريبا، أن الشركة الأم قررت إغلاق وحدتها بمصر، موضحة أن الأمر لا يتعلق بالأداء المالي للشركة أو غيرها من الأمور، ولكن القرار راجع للشركة الأم بإسبانيا.

لم يمر الكثير على هذا القرار، حتى احتلت شركة كاريدج سوق خدمة التوصيل، بإعلان ذاع صيته على منصات السوشيال ميديا، جعل المشاهدين يبحثون عنه ليكون بديل لهم عن “جلوفو”.

السؤال هل “كاريدج” يقدم نفس خدمة “جلوفو”؟!

نعم، تقدم “جلوفو” خدمة التوصيل من خلال شراء منتج من المطاعم والمحلات المتعاقدة بها، كما تقدم خدمة توصيل كل شىء منك لأي شخص آخر وأي مكان، عن طريق موظفي الدليفري، وهي نفس الخدمة التي تقدمها “كاريدج”.