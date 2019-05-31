تقارير جديدة تقترح تأجيل إطلاق الهاتف Galaxy Fold لفترة أطول من المتوقع

فاطمة أيت طالب - دبي - حتى الآن، سمع الكثير من الأشخاص أن شركة سامسونج قررت رسميًا تأجيل إطلاق الهاتف Galaxy Fold حتى تتمكن الشركة من إصلاح مشاكل المتانة التي تم إكتشافها في الهاتف. كان من المتوقع ألا يستغرق هذا التأخير وقتًا طويلاً، ولكن وفقا لتقارير جديدة من وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، فهناك إحتمال أن يستغرق الأمر وقتًا اطول مما توقعنا سابقًا.

ووفقا للتقارير الصادرة من وسائل الإعلام الكورية الجنوبية مثل Yonhap و The Korea Herald، فإنها تستشهد بمصادر لم يتم الكشف عن إسمها أخبرتها أنه لا ينبغي علينا أن نتوقع إطلاق الهاتف Galaxy Fold في الشهر المقبل. الآن، لكي نكون منفصين، فشركة سامسونج لم تكشف لنا في أي وقت مضى عن أي معلومات حول الموعد الجديد لإطلاق الهاتف Galaxy Fold، ولكن يبدو المعلومات المتاحة لدينا حاليًا تشير إلى أن الشركة قد تعلن عن شيء جديد قريبًا.

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إذا كانت التقارير صحيحة، فمن المحتمل أن يتم إطلاق الهاتف Galaxy Fold من جديد في وقت لاحق من هذا العام. وتزعم التقارير أيضًا أن هذا يرجع إلى أن عملية التأكد من جودة الهاتف تستغرق وقتًا أطول من المتوقع، وأن سامسونج بحاجة أيضًا إلى إعادة التأكد من أن الهاتف يعمل على نحو جيد مع الشبكات الخلوية، مما قد يؤخر عملية الإطلاق أكثر.

في غضون ذلك، قامت بعض المتاجر مثل Best Buy بإلغاء جميع الطلبات المسبقة على الهاتف Galaxy Fold بدلاً من إنتظار أن تستقر شركة سامسونج في نهاية المطاف على تاريخ جديد للإطلاق.