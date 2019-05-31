المفهوم Intel Ambient من شركة Intel يُظهر لشركة آبل كيف ينبغي لشريط Touch Bar أن يعمل

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما قامت شركة آبل بتضمين Touch Bar لأول مرة في حواسيب MacBook Pro الخاصة بها، كان من المفترض أن يؤدي هذا الشريط إلى تغيير الطريقة التي نتعامل بها مع حواسيبنا المحمولة. لسوء الحظ، لا يزال الكثيرون يفضلون إلى حد كبير تواجد صف من الأزرار الوظيفية بدلاً من شريط Touch Bar، على الرغم من أن هذا لا يعني بأن هذا الشريط غير مجدي.

مع ذلك، في معرض Computex 2019 المنعقد حاليًا بالعاصمة التايوانية تايبيه، قامت شركة Intel بتطوير مفهوم يوضح لشركة آبل كيف كان يتوجب عليها إستخدام شريط Touch Bar. هذا المفهوم يٌطلق عليه إسم Intel Ambient، وهو عبارة عن حاسوب محمول مزود بشريط OLED في المقدمة حيث يتم إغلاق الشاشة. مع شاشة الـ OLED هذه، ستتمكن الحواسيب المحمولة من عرض معلومات إضافية للمستخدمين دون الحاجة إلى أن يقوموا بفتحها.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين إستخدام هذا الشريط لعرض معلومات مثل مواعيد التقويم التالية، والتذكيرات الموالية، ويبدو أنه يمكن إستخدامه كذلك للتحكم في الأغاني. يبدو أيضًا أن المفهوم الذي تم عرضه متكامل مع المساعد الرقمي Alexa حيث يمكن للمستخدمين إستدعاء هذا المساعد الرقمي دون الحاجة إلى فتح الحواسيب المحمولة الخاصة بهم.

لسوء الحظ، هذا مجرد مفهوم ونحن غير متأكدين مما إذا كانت هناك خطط لدى الشركات المصنعة للحواسيب لإطلاق حواسيب محمولة تستخدم هذا المفهوم. نحن أيضًا غير متأكدين من مدى فائدة ذلك، ولكن بناءً على ما نراه الآن، فنحن نعتقد بأن هذه الفكرة تحمل إمكانات أكثر مقارنة مع شريط Touch Bar في حواسيب آبل.