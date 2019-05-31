الإعلان رسميًا عن الهاتف Motorola Moto Z4 مع شاشة OLED بحجم 6.4 إنش، وكاميرا بدقة 48MP

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل من التسريبات والشائعات، قامت شركة موتورولا أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Moto Z4 ليكون بذلك أول عضو في تشكيلة Moto Z Series تكشف عنه الشركة هذا العام. وكما أوضحت التسريبات والشائعات السابقة تمامًا، فهذا الهاتف ينتمي إلى الفئة المتوسطة، وليس هاتفًا راقيًا كما قد يتوقع البعض، ولكنه سيواصل دعمه لملحقات MotoMods الحالية والقادمة.

الهاتف Moto Z4 الجديد من شركة موتورولا يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 25 ميغابكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 675، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3600mAh تدعم الشحن بقوة 15W.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Moto Z4 الجديد يأتي كذلك مع كاميرا واحدة في الخلف تضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.7، وتدعم تقنية Quad Bayer التي تعمل على دمج أربع بكسلات لتشكيل بكسل واحد كبير مما يسمح بإلتقاط صور واضحة في البيئات المنخفضة الإضاءة مع العلم بأن هذه الكاميرا تأتي بدورها مع ميزة Night Mode.

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وبصرف النظر عن الكاميرا الخلفية، فالهاتف Moto Z4 الجديد يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie شبه الخام ومع بعض التحسينات الطفيفة مثل Moto Actions الذي يتيح لك فتح الكاميرا أو تشغيل الفلاش مباشرة من شاشة القفل.

وكما سبق وأشرنا في البداية، فالهاتف Moto Z4 الجديد يدعم ملحقات MotoMods، ومقابل 200 دولار إضافية سيكون بإمكانك الحصول على الملحق MotoMod 5G مما يتيح لك الإستفادة من سرعة 5G على الهاتف Moto Z4 الخاص بك. عمومًا، الهاتف Moto Z4 الجديد سيكون متوفرًا للشراء باللون الرمادي والأبيض في اليوم السادس من شهر يونيو المقبل مقابل 499 دولار أمريكي.