شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. تعرف على حفرة جوزيف التى تكونت منذ أكثر من 3 مليارات عام على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشمل سطح المريخ على حفرة تسمى بحفرة جوزيف "gusev crater"، والتى يعتقد أنها كانت بحيرة فيما مضى، والتى تقع جنوب خط الاستواء المريخي.

كما يبلغ عرضها 90 ميل (145 كم)، والتى تشكلت قبل ثلاثة إلى أربعة مليارات عام عندما تحطم كويكب جنوب خط الاستواء على الكوكب.





حفرة جوزيف

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعتقد العلماء أن الحفرة كانت مغطاة بالمياه بشكل دائم في وقت مبكر من تاريخ المريخ، وهناك نظام قناة بداخلها، والذي ربما يحمل الماء السائل أو الماء والجليد إلى الحفرة.



حفرة جوزيف

كما أنه داخل الحفرة، يتوقع الباحثون العثور على رواسب قد يصل سمكها إلى حوالي 3000 قدم (915 مترًا)، وهذه الرواسب يأمل الباحثون في ترسبها بالماء، كما أنها قد تكون مغطاة بالغبار والرمل الذي تم تفجيره في الحفرة على مدار الملياري سنة الماضية.