تكنولوجيا: مش كله زى بعضه.. تعرف على أكثر 10 كلاب ذكاء فى التعامل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختلف قدرات الكلاب على التعلم، تمامًا مثل قدرات البشر، فالكلاب التي تم تربيتها من أجل البحث عن شىء أو استرداده هي أسرع المتعلمين لأنها أسرع بطبيعتها في إقدامها على الأمور.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عادة ما تكون الكلاب التى تم تربيتها لحماية الماشية أبطأ على عكس غيرها من الكلاب السريعة، فإن المفتاح في تدريب الكلب الخاص بك.
كلب
ومع ذلك، يمكن تدريب جميع الكلاب على إتباع أوامر بسيطة، ولكن هناك سلالات من الكلاب الأكثر ذكاء منها :
1. كلب البوردر كولي
2. كلب البودل
3. كلب الراعي الألماني
4. كلب جولدن ريتريفر
5. كلب دوبيرمان بينشر
6. كلب الراعي الشتلندي
7. كلب لابرادور ريتريفر
8. كلب بابيلون
9. كلب روتويلر
10. كلب المراعي الأسترالي
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