شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يحذرون: الأفيال ما زالت فى خطر رغم تراجع الصيد الجائر فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الصيد الجائر للأفيال بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حيث اكتشف الخبراء أن عدد الحيوانات الضخمة التي تم ذبحها، أصبح الآن أقل مما كانت عليه في عام 2011.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشير الأرقام إلى أن أكثر من 10% من الأفيال في أفريقيا قد قُتلوا بشكل غير قانوني في ذلك العام عندما وصل وباء الصيد الجائر إلى ذروته.

ولكن انخفض هذا الرقم إلى 4% في عام 2017، ويعتقد أن الانخفاض في الوفيات يرجع إلى انخفاض الطلب على العاج في الصين.

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فيل

ومع ذلك، فإن المحافظين على البيئة يؤكدون أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل والتعليم لضمان بقاء النوع على المدى الطويل، ويُعتقد أن ما بين 10000 و 15000 من الأفيال تُقتل كل عام، مما يقلل سريعًا من عدد سكان الفيلة الذي يقدر بـ 350 ألف فقط.

وتم جمع بيانات عن عدد عمليات القتل من خلال تقييم عدد الجثث التي تم تسجيلها في 53 موقعًا في 29 دولة من برنامج MIKE المسئول عن مراقبة القتل غير القانوني للأفيال.

وقال أحد مؤلفي الدراسة، الدكتور كولين بيل، من جامعة يورك: "نحن نشهد انخفاضًا في الصيد الجائر، وهو أمر إيجابي بشكل واضح، لكنه لا يزال ليس مستدام بسبب حقيقة استمرار تراجع الأفيال"، مضيفا "يبدو أن معدلات الصيد الجائر تستجيب بشكل أساسي للأسعار العاجية في جنوب شرق آسيا ولا يمكننا أن نأمل في النجاح دون معالجة الطلب في تلك المنطقة."