كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Jibbon” منظم مفاتيح من الجلد الإيطالي

متابعة-سنيار: Jibbon هو منظم مفاتيح جديد مصمم لمساعدتك في تنظيم مفاتيحك، وهو مصنوع من الجلد الإيطالي والفولاذ المقاوم للصدأ.

وقال مطوروه أنه منظم مفاتيح بسيط ومضاد للخدش، يمكنك من حمل مجموعة مفاتيح في جيبك دون خوف من ضياعها أو تلفها.

يتم استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة المقاوم للتآكل في جميع الأجزاء المعدنية، وهو مصمم لتلبية احتياجات المستخدم، وقد تم تحسين كل جزء من أجزاء التصميم للتخلص من الأجزاء غير الضرورية.

Jibbon متاح للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 27 دولارا أو حوالي 21 جنيها إسترلينيا أو 39 دولارا أستراليا.