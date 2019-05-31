شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أكثر مكان حرارة على سطح الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم ما هو أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض؟ إنه منخفض داناكيل بإثيوبيا أكثر المناطق المأهولة على سطح الأرض حرارة، وهو موطن لبركان الكبريت "دلول" في الشمال، والذي يدرسه علماء الأحياء لبحث كيف يمكن للحياة على كواكب أخرى أن تتشكل في ظل هذه الظروف القاسية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن بركان دالول في إثيوبيا له منظر طبيعي أصفر برتقالي لا نهاية له، فتمتد فوهاته على بعد أميال.



المنخفض

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ويبلغ متوسط درجات الحرارة في المنطقة بين 36 و 38 درجة مئوية (97 إلى 100 درجة فهرنهايت)، حيث تشكلت الفوهات عن طريق اقتحام الصهارة في رواسب الملح والنشاط الحراري المائي.

كما أن النشاط البركاني يسخن المياه، حيث تحتوى الفوهات على مياه مالحة مشبعة للغاية تبلغ درجة حرارتها 89 درجة مئوية (192 درجة فهرنهايت) وحمضية بقوة مع درجة الحموضة 0.25.

ويقول الخبراء إن التشابه بينه وبين البيئات الحرارية للمريخ المبكرة يمكن أن يكشف عن المزيد من الأسرار حول الأرض وأصل الكوكب الأحمر.