شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب القىء والطعام.. أوبر تطرد الركاب أصحاب التقييم المنخفض من التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أوبر أن الركاب الذين يحصلون على علامات تقييم سيئة من السائقين سيتم طردهم من المنصة، ولكن الشركة قالت إنه سيتعين عليهم تحسين تقييمهم داخل التطبيق.

ووفقا لموقع theverge الأمريكى، إذا بدأ تصنيف الركاب فى الانخفاض، فستقوم الشركة بإرسال نصائح لهم حول كيفية استعادته احتياطياً، مثل التهذيب وعدم مطالبة السائقين بالسرعة وعدم ترك القمامة فى السيارة.



اوبر

وسيمنح Uber الركاب العديد من الفرص لتحسين تقييماتهم قبل طردهم من التطبيق، وكتبت كيت باركر، رئيسة العلامة التجارية ومبادرات السلامة فى أوبر، فى منشور بالمدونة: "الاحترام هو طريق ذو اتجاهين وكذلك المساءلة، ومن المطلوب منذ فترة طويلة أن يحقق السائقون الحد الأدنى من التصنيف والآن يأتى الدور على الركاب".

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يذكر أن سائقى أوبر لديهم قصص عديدة عن سوء سلوك الركاب، مثل الذين يتناولون الطعام بشكل فج فى السيارة، والقيء المتعمد، وأشخاص يمارسون الجنس.

وتعد تلك الخطوة جزءًا من تركيز أوبر على جعل كل شخص يستخدم التطبيق يتعامل مع الآخر باحترام. كما أعلنت الشركة يوم الأربعاء أنها تقوم بتحديث إرشادات المجتمع وتقليصها إلى ثلاثة مواضيع: التعامل مع الجميع باحترام ، والمساعدة فى الحفاظ على الأمان واتباع القانون.