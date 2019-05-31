موتورولا تعلن رسميًا عن هاتف Moto Z4

أعلنت شركة موتورولا اليوم الخميس عن هاتفها الذكي “موتو زد4” Moto Z4، الذي كثرت التسريبات المتعلقة به؛ حتى أن أمازون شحنته قبل أيام لأحد المستهلكين قبل الإعلان عنه.

ويأتي هاتف “موتو زد4” خلفًا لهاتف “موتو زد3″، الذي أُطلق العام الماضي، وهو يحافظ على التصميم الذي يسمح للمستخدمين بإضافة ملحقات “موتو مود” Moto Mod. وفيما عدا ذلك، فإنه يقدم بعض التحسينات على المواصفات، خاصةً الداخلية.

ويمتاز “موتو زد4” الجديد عن سلفه بأنه يقدم شاشة من نوع “أولد” OLED، وذات نتوء على شكل قطرة ماء. وهي تأتي بقياس 6.4 بوصات وبدقة 2,340×1,080 بكسل مع نسبة أبعاد 19.5:9، كما أنها محمية بزجاج “جوريلا جلاس 3”.

ويقدم الجهاز – الذي لا تتجاوز سماكته 7.4 ميليمترات، ويزن 165 جرامًا – ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية “مايكرو إس دي” microSD.

Advertisements

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ويضم الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع “كوالكوم سنابدراجون 675” بتردد 2.0 جيجاهرتز، ومعالج الرسومات “أدرينو 612”. كما يضم بطارية بسعة 3,600 ميلي أمبير/ ساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واط.

وبخلاف معظم الهواتف الذكية التي تُطلق هذه الأيام، يقدم “موتو زد4” كاميرا خلفية واحدة، ولكنها بدقة مرتفعة قدرها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، ومثبت صورة بصري OIS، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 25 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0. كما يمتاز الهاتف بأنه يضم حساس بصمة تحت الشاشة، ويعمل بنسخة شبه خام من نظام التشغيل أندرويد 9 باي.

وتعتزم موتورولا طرح هاتف “موتو زد4” الجديد بسعر 500 دولار أمريكي مع كاميرا مرفقة للتصوير الثلاثي الأبعاد؛ اعتبارًا من 6 حزيران/ يونيو المقبل.