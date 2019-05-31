هواوي تخسر سوفت بانك كعميل رئيسي لشبكة 5G

قررت شركة الاتصالات اليابانية سوفت بانك SoftBank Corp شراء معدات الجيل الخامس 5G، بما في ذلك المحطات الأساسية، من شركتي إريكسون Ericsson AB، ونوكيا Nokia Oyj، في ضربة جديدة لشركة هواوي الصينية، حيث تضغط الولايات المتحدة على الحلفاء لإبقاء الشركة الصينية خارج شبكات الجيل الخامس اللاسلكية.

وأعلن كل من البائعين السويدي والفنلندي بشكل منفصل أنه قد تم اختيارهما لخدمة الجيل الخامس التابعة لعملاقة الاتصالات اليابانية سوفت بانك SoftBank Corp، والتي تأمل في تقديم خدماتها التجارية في الربيع المقبل.

ويوجد لدى شركة الاتصالات اليابانية سوفت بانك حوالي 22 مليون مشترك في الهاتف المحمول، و 5.9 ملايين مشترك بالإنترنت عبر شبكة الألياف الضوئية.

وتمت متابعة قرارها عن كثب، لأنها استخدمت المحطات الأساسية من جميع الشركات الثلاث في الشبكات الحالية، حيث تُعد إريكسون ونوكيا وهواوي أكبر ثلاثة لاعبين عالميين في هذا المجال.

ورفضت شركة الاتصالات اليابانية التعليق على القرار، لكن الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، جونيتشي مياكاوا Junichi Miyakawa، قال في شهر أبريل: إن الشركة ستكون قادرة على الامتثال لرغبات الحكومة، ملمحًا إلى إزالة معدات هواوي.

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وكانت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية قد خصصت في وقت سابق من هذا العام النطاق الترددي لخدمة 5G لشركات الاتصالات الأربعة، وتتجه كل شركة منها إلى تثبيت المحطات الأساسية لشبكة الجيل الخامس هذا العام.

وقالت شركة سوفت بانك: إن نوكيا هي الشريك الإستراتيجي لإطلاق شبكة الجيل الخامس، وإن إريكسون هي المورد لمعدات شبكة الوصول اللاسلكي، مع استثاء هواوي، التي كانت المورد لمعدات شبكة الجيل الرابع 4G للشركة اليابانية، وذلك على الرغم من مشاركتها في تجارب 5G السابقة.

واستهدفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة هواوي منذ عدة أشهر، حيث شجعت الحلفاء على حظر معداتها من شبكاتهم، ثم وضعتها في قائمة الكيانات، التي تمنعها من شراء البرامج والمكونات الأمريكية.

وحظرت أستراليا ونيوزيلندا استخدام معدات الشركة الصينية، بينما قالت اليابان: إنها ستستبعد المعدات ذات المخاطر الأمنية، دون اتخاذ قرار رسمي بشأن هواوي، وأفادت التقارير أن أكبر ثلاث شركات اتصالات يابانية – NTT Docomo، و KDDI Corp، وسوفت بانك – سوف تتجاهل هواوي.

كما ألغت شركات الاتصالات اليابانية خطط بيع هواتف هواوي بالنظر إلى انتشار الحظر الأمريكي، وقرر عدد قليل من شركات الاتصالات عدم اختيار هواوي للشبكات الجديدة، حيث اختارت شركة TDC Group، أكبر شركة للهواتف في الدنمارك، شركة إريسكون لإنشاء شبكة 5G، بدلاً من هواوي.

وأعلنت مجموعة BT Group في المملكة المتحدة عن خطط لإزالة معدات هواوي من شبكتها الأساسية، وذلك بعد تصريح رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية البريطانية MI6 بأن المملكة المتحدة حذرت من مخاطر استخدام المعدات الصينية، كما تحظر تايوان معدات الاتصالات الصينية.