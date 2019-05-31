شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون توفر ميزة جديدة لحذف تسجيلاتك من أجهزة أليكسا بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت الكثير من الأخبار عن مشكلات أمازون مع الخصوصية، خاصة مساعدها الذكى "أليكسا" حيث تبين من التقارير أن الشركة تسجل وتحفظ محادثات المستخدمين على أجهزة أليكسا المختلفة، وهو ما جعلها تتجه لإطلاق طريقة جديدة تمسح التسجيلات الصوتية بسهولة من الجهاز.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية على موقعها الرسمى، لكى تصل للميزة، عليك ببساطة أن تسأل المساعد فعل ذلك، من خلال إعطاءه الأمر "أليكسا، احذفى ما قلته الآن" أو "أليكسا.. احذفى كل ما قلته اليوم"، وسيتم حذف التسجيلات بمنتهى السهولة.

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وسيتم إطلاق هذه الميزة قريبًا فى بريطانيا، وبجانب هذه الميزة ستضيف أيضًا جزء جديد لخصوصية أليكسا لتجعل مستخدميها يعثرون على معلومات عن كيفية تصميم جهاز إيكو، وكذلك نقاط التحكم الخاصة بتجاربهم مع أليكسا.

وجدير بالذكر أن مشكلة مساعد أمازون مع الخصوصية هو حديث وسائل الإعلام مؤخرًا بسبب ما أثاره من مخاوف بعد الكشف عن أن الشركة تسجل محادثات العملاء مع الأجهزة دون الرجوع لهم، وذلك بجانب أن الموظفين يستمعون لهذه التسجيلات من أجل تحديد جودة الأجهزة ومتابعتها.