شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن تطويرها لنسخة ويندوز لايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت عن تطوير إصدار جديد من نظام ويندوز جديد، يتميز بالخفة، وذلك ليتوافق مع أجهزة الكمبيوتر منخفضة المواصفات، حيث من المنتظر أن تحمل النسخة الجديدة اسم "ويندوز لايت".

وبحسب موقع Engadget الأمريكى، فخلال فعاليات معرض Computex في تايوان، كشف Nick Parker نائب رئيس مبيعات الأجهزة والمستهلكين عن رؤية الشركة لمستقبل نظام التشغيل ويندوز، ورغم أنه لم يكشف بشكل صريح عن وجود هذا الإصدار من ويندوز، لكنه كشف عن تطوير الشركة لنسخ خاصة لأنواع جديدة من أجهزة الكمبيوتر.

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وقد تحدث عما أسماه نظام التشغيل الحديث modern OS، إذ تتطلب أنواع الأجهزة الجديدة اليوم تعديلات خاصة بها في ويندوز مثل تمكين التحديثات في الخلفية بدون مقاطعة المستخدم نهائياً، كما أنه سيتم فصل نظام التشغيل عن البرمجيات، فضلا عن دعم اتصالات الجيل الخامس وتشكيلة واسعة من اكسسوارات الإدخال مثل القلم، الصوت، اللمس، النظرة.