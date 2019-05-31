بالفيديو: صاعقة تضرب صاروخ روسي أثناء إطلاقه في رحلة إلى الفضاء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 مايو 2019 01:13 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

عرضت فضائية “روسيا اليوم”، مقطع فيديو يرصد البرق وهو يضرب صاروخًا روسيًا من طراز سويز بعد عشر ثوانٍ فقط من رحلته في الجو.

واستهدف البرق مقدمة الصاروخ “سويز”، لكن الصاروخ لم يحدث له شيئًا، واستمر الصاروخ في رحلته الفضائية دون عوائق بسبب الضربة، وقام بجولته في مداره الأرضي المخطط له، حيث سلّم حمولته لقمر صناعي.

أعلن مصدر مطلع في القطاع الفضائي- الصاروخي الروسي، أن البرق ضرب الصاروخ الفضائي “Soyuz-2.1b” ، بعد مرور 14 ثانية من إقلاعه وانفصاله عن منصة الإطلاق في قاعدة بليسيتسك الفضائية.

وقال اللواء نيقولاي نيستشوك، قائد القاعدة الفضائية، للصحفيين اليوم، إن الشحنة الكهربائية الهائلة للبرق لم تؤثر على عمل كافة الأجهزة والمعدات الموجودة في الصاروخ، الذي نفذ مهمته، ونقل القمر الصناعي إلى المدار المحدد في الوقت المطلوب.

وأضاف اللواء القول: “لا يعتبر الطقس عائقا بالنسبة لنا، نحن قوات تستطيع العمل في كل الأحوال الجوية. هذا دليل آخر على أن البرق لا يمكن أن يلحق أضرارا بالصواريخ والأسلحة الفضائية الروسية”.

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وفي وقت سابق، أبلغ مصدر في قطاع الصناعات الصاروخية الفضائية الروسية، مراسل تاس بتفاصيل الحادث، وقال إن البرق أصاب رأس الصاروخ وتسربت شحنته حتى المرحلة الثالثة منه. وتم تسجيل ذلك في بيانات القياس المرسلة عن بعد من الصاروخ إلى محطة التحكم الأرضية”.

وشدد المصدر، على أن الصاعقة، لم تؤثر بتاتا على عمل منظومات الصاروخ الحامل، لأن صواريخ ” Soyuz”، مصممة لتلافي عواقب مثل هذه الحوادث.

وقبل ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن “صاروخا من طراز” Soyuz-2.1b ” انطلق صباح الاثنين 27 مايو الجاري، من قاعدة بليسيتسك الفضائية الروسية، في تمام الساعة 9:23 بتوقيت موسكو، حاملا على متنه قمر Glonass-M” “.

وأكدت مصادر في وكالة “روس كوسموس” الفضائية الروسية أن عملية الإطلاق تمت بنجاح، وأن القمر انفصل عن وحدة التعجيل الفضائية “فريغات” في الساعة 9:32 بتوقيت موسكو، ليصل إلى مداره الفضائي المحدد، ويتولى الخبراء عملية التحكم والاتصال به من الأرض.

المصدر: وكالات