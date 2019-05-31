كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “nuka” دفتر جديد مقاوم للماء مع قلم معدني

متابعة-سنيار: تم الكشف عن دفتر جديد مقاوم للماء في شكل nuka، وهو مزود بصفحات غير قابلة للتلف يمكن إعادة استخدامها عند الحاجة.

يأتي دفتر nuka مع قلم معدني وقد فاز بجائزة reddot المرموقة 2019 وتم عرضه لأول مرة خلال معرض CES 2019.

رأس القلم المعدني مصنوع من سبيكة معدنية فريدة من نوعها، وهو يكتب مثل قلم رصاص عادي، لكنه لا يحتاج إلى مبراة.

الدفتر مصنوع من مواد مضادة للماء لم يتم استخدامها في القرطاسية الأخرى من قبل، ويمكنك مسح كتابات القلم الرصاص الأبدية بواسطة ممحاة nuka magic.

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تم إطلاق nuka وقلم رصاص معدني من Kickstarter هذا الأسبوع، مع تعهدات تبدأ من 33 دولارا أو 26 جنيها إسترلينيا مع توفر حزم متعددة إذا كنت ترغب في أكثر من واحدة.