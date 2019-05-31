شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إطلاق أحدث "أيبود" .. 13 معلومة لا تعرفها عن الجيل السابع من جهاز أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فجوة مدتها أربع سنوات طويلة ، أطلقت أبل جهاز iPod touch جديد، حيث كان iPod دائمًا أحد أكثر منتجات أبل شهرة على الإطلاق، لكن جهاز iPod touch الجديد يحتوى على العديد من الميزات - القديمة والجديدة على حد سواء - فمع iPod touch الجديد ، تستهدف أبل محبى الموسيقى والألعاب، وفيما يلى نرصد مجموعة من المعلومات التى يجب أن تعرفها عن iPod touch الجديد:

- يحتوى iPod الجديد على شاشة بحجم 4 بوصات توفر دقة عرض تبلغ 1136 × 640 بكسل.

- جهاز iPod touch الجديد مدعوم بشريحة A10 Fusion وهو نفس المعالج الموجود فى iPhone 7.

- يأتى iPod touch فى ثلاثة إصدارات هم 32 جيجابايت و 128 جيجابايت و 256 جيجابايت.

- يأتى iPod الجديد بستة ألوان، ولعل اللون الأكثر تميزًا فى iPod touch هو المنتج (RED) المتوفر حتى الآن فى iPhone فقط، أما الألوان الخمسة الأخرى فهى الرمادى والأبيض والذهبى والوردى والأزرق.

- مقبس سماعة الرأس لا يزال موجود فى iPod touch، فرغم أن أبل قامت بإزالة مقبس سماعة الرأس من أجهزة iPhone ولكن جهاز iPod touch لا يزال يحتفظ به.

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- واحدة من الميزات الرئيسية فى iPod touch هو أنه سيسمح للمستخدمين بعمل مكالمات جماعية على FaceTime مع ما يصل إلى 32 شخصًا فى كل مرة.

- يزعم iPod touch أن لديه بطارية توفر ما يصل إلى 40 ساعة من وقت تشغيل الموسيقى.

- يسعى iPod touch هذه المرة لاستقطاب جمهور جديد هذه المرة، ألا وهم عشاق الألعاب، حيث يمكن تشغيل الأيبود كجهاز ألعاب.

- تراهن أبل بشكل كبير على الواقع المعزز أو AR ولأول مرة يحصل iPod على دعم AR kit.

- هذا هو أرخص جهاز يعمل بنظام التشغيل iOS، مقارنة بأجهزة أيفون وأيباد.

- يمتلك iPod touch الجديد كاميرا 8 ميجابكسل فى الخلف وكاميرا 1.2 ميجابكسل فى المقدمة.

- يحتوى iPod touch على الزر الرئيسي، ولكنه لا يحتوى على TouchID أو FaceID.

- هذا هو أول إصدار لجهاز iPod Apple منذ أربع سنوات، حيث كان iPod الأخير الذى أطلقته أبل فى عام 2015 وكان الجيل السادس من iPod touch.