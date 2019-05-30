انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرَّف على "Skai" أول سيارة طائرة تعمل بالهيدروجين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 11:51 مساءً - يوماً بعد يوم يظهر نموذج جديد من السيارات الطائرة، في ضوء التنافس الشديد بين الشركات المصنِّعة لها، حيث ازداد الطلب عليها، بسبب الازدحامات المتزايدة في المدن الحديثة.

أطلقت شركة "Alaka'i Technologies" مركبة جديدة سمَّتها "Skai"، تعمل بوقود الهيدروجين، وهي الأولى من نوعها في العالم.

وقال الدكتور بروس هولمز، عضو مجلس إدارة شركة "Alaka"، لموقع "ديجيتال تريندز"، إنهم اختاروا الهيدروجين ليكون وقوداً لمركبتهم الجديدة، "لأنه أنظف شكل من أشكال الطاقة المتاحة على هذا الكوكب".

وأضاف: "إن خلايا الوقود الهيدروجينية لديها كثافة طاقة أكبر بكثير من البطاريات، وهو ما يعني أنها يمكن أن تخزن طاقة أكثر، ويسمح ذلك بتخفيض الوزن دون التضحية بنطاق التشغيل".

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وبيَّنت الشركة أن خلايا الوقود في "Skai" قابلة لإعادة التدوير بنسبة 99%، ولا تستخدم معادن الأرض النادرة كالتي في بطاريات الليثيوم أيون، وكذلك تمتاز خلايا وقود الهيدروجين بِعُمُرها الطويل.

وتحتاج المركبة 10 دقائق فقط لإعادة تزويدها بالوقود، عكس البطاريات التي تحتاج وقتاً طويلاً لإعادة شحنها.

النموذج الأولي من "Skai" يأتي بـ6 محركات، ومقصورة تتسع لـ4 ركاب، وسرعتها 118 ميلاً، وخزان وقودها يكفي لقَطع 400 ميل؛ أي نحو 4 ساعات من التشغيل.

تهدف الشركة إلى الحصول على الموافقات القانونية لبدء استخدام المَركبة، وتتوقع أن تنزل للأسواق في 2020.