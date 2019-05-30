نهاية غير متوقعة لأسطورة «فيس بوك» مارك زوكربيرج

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

- سلسلة طويلة من الفضائح والاختراقات والاستجوابات.

- تنحي "زوكربيرج" هو الحل الوسط لإرضاء الجميع.

بعد سلسلة طويلة من الفضائح والاختراقات والاستجوابات، يواجه اليوم مارك زوكربيج الرئيس التنفيذي ومؤسس (العملاق الأزرق) شركة فيس بوك موقفا صعبا يهدد شركته ومنصبه.

وخلال الاجتماع السنوي لحاملي الأسهم بشركة فيسبوك، والذي يعقد اليوم في فندق "نيا" بحديقة ميلانو بمدينة كاليفورنيا الأمريكية، يصوت الأعضاء على دعوة مارك زوكربيرج للتنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لفيس بوك.

ومن غير المرجح أن يتم الموافقة على تنحي "زوكربيرج"، حيث يمتلك أكثر من 60% من الأصوات، بالإضافة إلى 88% من الأسهم، ما يجعل موقفه قويا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال كريس هيوز المؤسس المشارك في فيس بوك، إنه ينبغي على الجهات التنظيمية الحكومية مطالبة فيس بوك بالتخلي عن خدماته الشائعة مثل إنستجرام وواتس آب، وفقا لاقتراحها تقسيم الشركة.

وأوضح "هيوز" أن تنحي "زوكربيرج" هو الحل الوسط لإرضاء الجميع.(المصدر)

السبب في المطالبة بتنحي مارك

السبب وراء مطالبة بعض مساهمي الشركة بتنحي زوكربيرج عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة "فيسبوك" هو إتاحة الفرصة له حتى يتمكن من التركيز على إدارة شركة التواصل الاجتماعي ككل.

ويُستبعد أن يتم إقرار أي تصويت بحجب الثقة عن زوكربيرج، لأنه يمتلك حاليًا 60 في المائة من سلطة التصويت للمساهمين، لذلك، لن يتم تنحيه عن أدواره الحالية، إلا إذا باع نسبة كبيرة من أسهمه الحالية.

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يذكر أن أحد الشركاء المؤسسين لموقع "فيسبوك" طالب زوكربيرج، بتنحيه عن منصبه كرئيسا للشركة، بدلا من المطالب التي تنادي بتفكيكها.

وصرح أليكس ستاموس، مدير الأمن السابق في "فيسبوك" أنه يرى أن تنحي زوكربيرج من منصبه، هو الحل الأسلم، بدلا من إحلال الشركة، خاصة بعد أن طالتها مشاكل متعلقة بانتهاك خصوصية المستخدمين والأخبار المزيفة وانتشار خطابات الكراهية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.(المصدر)

من هو مارك زوكربيرج

ولد ماركزوكربيرج في 14 أيار عام 1984 في وايت بليز، نيويورك في أسرة مثقفة ونشأ في القرب من قرية دوس فيري، والده إدوارد زوكربيرج كان طبيب أسنان ووالدته كارين كانت طبيبة نفسية لديه ثلاثة أخوة راندي، دونا وأرييل.

طور مارك اهتمامه في مجال الكمبيوتر في سن مبكرة عندما كان في سن الثانية عشر، استخدم Atari Basic لإنشاء برنامج مراسلة أطلق عليه اسم Zucknet.

استخدم والده هذا البرنامج في عيادته الخاصة، حيث أصبح بإمكان موظف الاستقبال إبلاغه بوجود مريض جديد دون صراخ، كما أن عائلة زوكربيرغ وأصدقائهم استخدموا Zucknet للتواصل فيما بينهم.

قام مارك بإنشاء العديد من الألعاب بقصد التسلية فقط. بغرض تطوير قدرات مارك وموهبته عين له والده مدرس خاص هو ديفيد نيومان، فيما بعد صرح نيومان الذي كان يكمل دراسته العليا في جامعة ميرسي للصحفيين بأنه من الصعب البقاء متفوقا على معجزة مثل مارك.

درس زوكربيرج لاحقا في أكاديمية "فيلبس" وهي مدرسة تحضيرية متخصصه في نيوهامشاير، وقد أظهر موهبة خاصة في المبارزة وأصبح كابتن فريق المدرسة كما أنه تفوق في مادة الأدب، وحصل على دبلوم في الأدب الكلاسيكي ومع ذلك ظل متفوقا بالبرمجة و أجهزة الكمبيوتر، وواصل العمل على تطوير برامج جديدة.

قام مارك بإنشاء نسخة أولية من البرامج الموسيقية " باندورا" الذي سماه سينابس عندما كان ما يزال في المدرسة الثانوية، وقد أعربت العديد من الشركات مثل Aol وMicrosoft عن رغبتها بشراء البرنامج، كما قدمت عروض لتوظيف المراهق ولكن مارك رفض تلك العروض.

اشتهر بتأسيسه موقع الفيس بوك الاجتماعي، وهو أكبر موقع اجتماعي في العالم، أنشأ الموقع مع زملائه في قسم علوم الحاسب داستن موسكوفيتز وكريس هيوز وهو في جامعة هارفارد. وهو بمثابة الرئيس التنفيذي لموقع الفيسبوك.

(المصدر)