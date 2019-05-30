حالة الطقس خلال عيد الفطر: جو معتدل وأمطار خفيفة

الوطن

أعلن الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال أيام عيد الفطر المبارك في الفترة من الاثنين 3 يونيو، حتى الخميس 6 من نفس الشهر حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام ليسود طقس معتدل على كل المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط ويكون حار على محافظات الوجه البحري والقاهرة حتى مدن ومحافظات القناة شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ويكون لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الانحاء يصاحبها سقوط الأمطار من خفيفة...