هوندا تستبدل المرايات بـ كاميرات في أحدث سيارة لها

صدى البلد

أعلنت شركة هوندا اليابانية مؤخرا عن النسخة الإنتاجية من سيارتها الكهربائية الجديدة المخصصة للمدن باسم هوندا e، والتي تأتي على هيئة هاتشباك مدمجة بتصميم كلاسيكي، حيث تعد أحد أبرز مميزاتها هو قدومها بنظام كاميرات جانبية يستبدل المرايا التقليدية بالكامل لأول مرة في هذه الشريحة من السيارات، بجانب وجود مقابض مدمجة بالأبواب تفتح للخارج عند الحاجة.

يحصل السائق داخل كابينة القيادة على بث حي للطريق خلفه عبر اثنين من شاشات 6 إنش مدمجة بنهاية جانبي لوحة القيادة، حيث تقع هذه الشاشات بزاوية تحقق أفضل رؤية للسائق، حيث تأتي ميزة...