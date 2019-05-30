شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جدل حول التحيز الجنسي والعرقي لتقنية التعرف على الوجه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت لجنة أخلاقيات الشرطة في لندن، إن برنامج التعرف على الوجه لا ينبغي أن يستخدم إلا من جانب الشرطة، فى حال إثبات أنه لن يؤدي لأى تحيز عنصري في العمليات التى يقوم بها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الرسمى، فإن التقرير الصادر عن لجنة الأخلاقيات ناقش ضرورة تناول القضايا الأخلاقية التى يتعين معالجتها في استخدام التكنولوجيا المثيرة للجدل، مؤكدا أن ذلك لا يبرر عدم استخدامها على الإطلاق.

وتم تصميم تقنية التعرف على الوجه المباشر (LFR) للتحقق من الأشخاص الذين يمرون أمام الكاميرا في مكان عام من الصور الموجودة على قواعد بيانات الشرطة، والتي يمكن أن تشمل المشتبه بهم أو الأشخاص المفقودين.

Advertisements

وتم استخدام هذه التقنية لمسح الوجوه في حشود كبيرة في الأماكن العامة مثل الشوارع ومراكز التسوق وفي حشود كرة القدم.

وأجرت شرطة متروبوليتان 10 تجارب باستخدام التكنولوجيا في جميع أنحاء لندن، وآخرها في وسط مدينة رومفورد في منتصف فبراير، وقالت اللجنة إنه يجب استخدامه فقط إذا كانت الفائدة العامة للسلامة كبيرة بما يكفي لتفوق أي انعدام ثقة عام محتمل في التكنولوجيا.

وأثارت المخاوف وجود تحيزات جوهرية محتملة في تقنية التعرف على الوجه، مما قد يعني أنها أقل فعالية في تحديد وجوه ذوات البشرة السمراء والنساء.