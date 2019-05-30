تكنولوجيا: اتصالات تتيح خدمات شبكات الجيل الخامس 5G لعملائها للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت اتصالات Etisalat عن بدء تقديمها لخدمات شبكات الجيل الخامس للاتصالات 5G لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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ويمكن لعملاء اتصالات، بدءا من اليوم، الاستمتاع بخدمات الجيل الخامس من خلال الهاتف الذكي ZTE Axon 10 Pro، بسرعة تصل إلى 1 جيجابت في الثانية، وبزمن استجابة أسرع يصل إلى 1 مللي ثانية، كما سيتم الإعلان تباعا عن الهواتف الذكية الأخرى الداعمة لشبكة الجيل الخامس خلال العام الجاري.

ويسري تقديم خدمات الجيل الخامس لجميع عملاء اتصالات، سواء مشتركي الخطوط مسبقة الدفع أو المشتركين بنظام الفاتورة الشهرية ومشتركي باقات الأعمال، ليستمتع الجميع بقائمة لا حصر لها من الإمكانات والحلول والخدمات المبتكرة، مثل تقنيات الواقع المعزز AR والواقع الافتراضي VR، وكذلك المركبات ذاتية القيادة والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد والتقنيات القابلة للارتداء.

وتبلغ سرعة الجيل الخامس 20 ضعفا تقريبا مقارنة بسرعة الجيل الرابع 4G، مع وقت استجابة أسرع، ما يتيح للمستخدمين تشغيل مقاطع الفيديو بجودة 4K بكل سهولة في أي مكان ووقت دون أدنى تأخير.

إلى جانب ذلك، تقدم اتصالات إمكانية تجربة خدمات الجيل الخامس، وشراء هاتف ZTE Axon 10 Pro، عبر زيارة مارينا مول أبو ظبي ودبي مول، ويمكن الحصول على هاتف ZTE الداعم للجيل الخامس بنظام تقسيط على 12 أو 18 أو 24 شهرا، بأسعار تبدأ من 241 درهما (1,100 جنيها مصريا تقريبا).