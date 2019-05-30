تكنولوجيا: موتورولا تعلن رسميا عن هاتفها الذكي الجديد Moto Z4.. تعرف على مواصفاته وسعره

أعلنت شركة موتورولا Motorola، اليوم الخميس، عن هاتفها الذكي الجديد “موتو زد4” Moto Z4، وهو الهاتف الذي يخلف هاتف “موتو زد3” Moto Z3، الذي أطلق العام الماضي.

ويتميز “موتو زد4” الجديد عن الهاتف السابق له بشاشة من نوع أوليد OLED، وبه نتوء (نوتش) على شكل قطرة ماء، والشاشة بقياس 6.4 بوصة، وبدقة عرض (2340×1080) بكسل، مع نسبة أبعاد 19.5:9، مع حماية للشاشة بزجاج جوريلا جلاس 3.

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ويعمل هاتف موتورولا “موتو زد4” بذاكرة وصول عشوائي (رام) 4 جيجابايت، وسعة داخلية 128 جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة microSD حتى 1 تيرابايت، ويبلغ سمك الهاتف 7.4 ملليمتر، ويزن 165 جراما تقريبا.

والمعالج في هاتف موتورولا “موتو زد4” ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراجون 675، بتردد 2 جيجاهرتز، ومعالج رسومات أدرينو 612، والبطارية بسعة 3,600 مللي أمبير ساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 واط.

وخالفت موتورولا النمط السائد في الهواتف الذكية الجديدة، فقدمت كاميرا خلفية واحدة، وإن كانت بدقة عالية 48 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/1.7، ومثبت صورة بصري OIS، والكاميرا الأمامية بدقة 25 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.0، مع مستشعر بصمة تحت الشاشة، ويعمل الهاتف بإصدار أندرويد 9 Android Pie.

وتنوي موتورولا طرح هاتفها “موتو زد4” Moto Z4 في الأسواق اعتبارا من 6 يونيو المقبل، مع كاميرا مرفقة للتصوير ثلاثي الأبعاد، وذلك بسعر 500 دولارا (8,500 جنيها مصريا تقريبا).