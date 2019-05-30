تكنولوجيا: Meizu تعلن عن هاتف Meizu 16Xs بسعر يبدأ من 245 دولار مع سماعة Meizu EP2C

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Meizu عن أحدث الإصدارات المتوسطة Meizu 16Xs الذي يضم كاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة والذي يتوفر للبيع في 10 من يونيو بسعر يبدأ من 245 دولار، كما كشفت الشركة أيضاً عن سماعة Meizu EP2C.

تستعد شركة Meizu للمنافسة في سوق الهواتف المتوسطة بإصدار جديد، حيث تقدم هاتف Meizu 16Xs بمجموعة جيدة من المميزات التي تشمل مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة مع كاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية.

ويأتي هاتف Meizu 16Xs بشاشة Super AMOLED مميزة بحجم 6.2 إنش، وجودة عرض 1080 في 2232 بيكسل، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 675، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

ويضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل مميز بفتحة عدسات f/1.7، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل مع عدسات بزوايا واسعة بفتحة f/2.2، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 5 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير بتفاصيل أكثر مع نمط تصوير portrait.

من جانب أخر تأتي الكاميرة الأمامية في إطار الهاتف بمستشعر 16 ميجا بيكسل مميز بفتحة عدسات f/2.2، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh مع تقنية الشحن السريع وشاحن بقدرة 18W، كما يضم الهاتف واجهة Flyme OS 7 مع نظام تشغيل Android 9.0 Pie.

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هاتف Meizu 16Xs يأتي بألوان الأبيض، الأسود، الأزرق إلى جانب اللون البرتقالي، على أن يتوفر بسعر يبدأ من 245 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت.

يذكر أن Meizu كشفت أيضاً عن سماعة Meizu EP2C وهي أحدث إصدار من الشركة في فئة سماعات C، والتي تتوفر بسعر 19 دولار فقط.

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