Bose تكشف رسميًا عن سماعات Bose Noise Cancelling Headphones 700، وتكلف 399$

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا قمت في أحد الأيام بالبحث عن سماعات للرأس تدعم تقنية إلغاء الضوضاء، فقد تكون رأيت سماعات الرأس التابعة لشركة Bose ضمن نتائج البحث. في الواقع، لقد قامت شركة Bose بإطلاق العديد من سماعات الرأس المميزة المدعومة بتقنية إلغاء الضوضاء. وعلى ذكر ذلك، فقد قامت شركة Bose كذلك اليوم بإصدار سماعات جديدة للرأس تدعم بدورها تقنية إلغاء الضوضاء تدعى Bose Noise Cancelling Headphones 700، وتكلف 399 دولار أمريكي.

لا تهدف سماعات Bose Noise Cancelling Headphones 700 الجديدة للحلول مكان سماعات Bose QC35 الحالية، فشركة Bose تشعر على الأرجح أن هناك طلبًا في السوق على سماعات الرأس المكلفة التي توفر ميزات إضافية وربما جودة أفضل أيضًا.

تبدو سماعات Bose Noise Cancelling Headphones 700 الجديدة عصرية أكثر مقارنة بسماعات Bose QC35 الحالية مع العلم بأنها توفر 20 ساعة من الإستخدام، على الأقل وفقا للشركة. لديها أيضًا منفذ USB Type-C يتم إستخدامه للشحن مع العلم بأنها تدعم كذلك العديد من المساعدين الرقميين، بما في ذلك Google Assistant و Siri و Alexa.

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إهتمت شركة Bose أيضًا في سماعاتها الجديدة بجودة الميكروفون، فهذه السماعات تحتوي على أربع ميكروفونات وتمتاز بالقدرة على عزل الصوت وإلغاء الضوضاء. تم وضع عناصر التحكم الحساسة للمس في واجهة السماعة اليمنى. عمومًا، يمكن للراغبين في الحصول على سماعات الرأس الجديدة من شركة Bose التوجه إلى الموقع الرسمي للشركة على شبكة الإنترنت وطلبها مسبقًا من هناك مع العلم بأن عملية شحن الطلبات ستبدأ في اليوم 20 يونيو.

وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة Bose أعلنت أيضًا عن سماعات أخرى لاسلكية للأذن تدعى Bose Earbuds 500، وهي تبدو كما لو أنها نسخة محسنة من سماعات Bose SoundSport Free الحالية مع العلم بأنه سيتم إصدارها في أواخر هذا العام. وتم الإعلان كذلك عن سماعات Bose Noise Cancelling Earbuds 700، وهي تبدو مثل Bose Earbuds 500 ولكنها تدعم تقنية إلغاء الضوضاء، ولكن هذه الأخيرة لن تصل إلى السوق حتى العام 2020.