صورة آبل في السوق الصيني تتراجع مما قد يؤثر سلبًا على مبيعات iPhone

فاطمة أيت طالب - دبي - تعتبر الصين واحدة من أكبر الأسواق بالنسبة لشركة آبل. حققت الشركة أداءًا جيدًا في هذا السوق المربح على الرغم من حقيقة أن المنافسين المحليين يتمتعون بمكانة رائدة في هذا السوق أيضًا. ومع ذلك، بسبب الأحداث الأخيرة، يقال بأن صورة آبل تتراجع بسرعة في الصين.

هذا قد يؤدي إلى تلقي مبيعات iPhone لضربة كبيرة هذا العام. يتوقع المحللون أن يكون iPhone أحد ضحايا الحرب التجارية الجارية حاليًا بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وهي الحرب التي أدت بالفعل إلى حظر شركة Huawei على نطاق واسع.

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ووفقا للتقارير، فقد أدى هذا النزاع التجاري المستمر إلى مقاطعة غير رسمية لمنتجات آبل من قبل العملاء الصينيين. سيكون لذلك تأثير مباشر على مبيعات iPhone في البلد، وسوف ينعكس ذلك بالتأكيد على النتيجة النهائية لشركة آبل. ويخشى المحللون أيضًا أن تؤدي الخطوة التالية للحكومة الصينية في النزاع التجاري المستمر إلى تقييد وصول آبل إلى السوق الصيني، وهو الأمر الذي من شأنه أن يلحق ضررًا كبيرًا بمبيعات iPhone.

قد يجبر النزاع التجاري المواطنين الصينيين على تجنب منتجات أبل وشراء الأجهزة التابعة للعلامات التجارية المحلية بدلاً منها. وبحسب ما ورد، فقد قامت شركة آبل بشحن 6.5 مليون هاتف iPhone في الصين في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. سوف ترسم بيانات الربع الحالي صورة أوضح لسلوك المستهلكين الصينيين اتجاه iPhone وبقية منتجات آبل.