Sony تطور رقاقة لأجهزة Internet Of Things تمتاز بنطاق واسع يبلغ 60 ميلاً

فاطمة أيت طالب - دبي - واحدة من المشاكل التي تعاني منها الأجهزة اللاسلكية هي النطاق. على سبيل المثال، تمتاز سماعات البلوتوث اللاسلكية بنطاق محدود مما يعني أنه إذا خرجت عن نطاق الجهاز الذي يقوم ببث الصوت إلى السماعات، فسوف يتوقف البث. يمكن قول الشيء نفسه عن أجهزة إنترنت الأشياء أو ما يعرف إختصارًا بإسم Internet Of Things، فهي تتطلب عادة ربطها مع شبكة WiFi نفسها.

ومع ذلك، يبدو أن شركة Sony طورت بهدوء رقاقة جديدة لأجهزة Internet Of Things تجعل نطاق هذه الأجهزة يبلغ 60 ميلاً. ووفقا لشركة Sony، فقد صرحت بالقول : ” تنقل معظم أنظمة إنترنت الأشياء المعلومات التي حصلت عليها المستشعرات المختلفة إلى خوادم سحابية، حيث يتم جمع البيانات ومعالجتها، ثم يتم إرسال النتائج إلى أجهزة المستخدم مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية “.

هذا يعني أنه بدلاً من الإعتماد على WiFi الذي قد يكون نطاقه محدودًا أو الإتصال الخلوي، فإن نطاق 60 ميلاً سيتيح لأجهزة إنترنت الأشياء التواصل مع بعضها البعض والشبكة بشكل أسرع وعبر نطاق أكبر. ووفقا لشركة Sony، فهي تستشهد بأمثلة، مثل تتبع أصدقائك على تل التزلج، وتتبع الحياة البرية، وتحديد مواقع السفن، ومراقبة السيارات، وما إلى ذلك “.

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في الوقت الراهن، تقتصر التقنية على اليابان، ولكننا لن نفاجأ إذا قامت الشركة بتوسيع نطاق هذه التكنولوجيا لتشمل البلدان الأخرى في المستقبل المنظور.