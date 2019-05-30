شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. نظارات ذكية تكشف المشتبه بهم وتطبيقات لركن السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نرصد عدد من أبرز الموضوعات التى تم نشرها اليوم عن أحدث التقنيات وتطور التكنولوجيا يوما عن الآخر، بالإضافة إلى آخر ما توصلت لهم بعض القضايا العالمية الخاصة بتنظيم الانترنت ومشاريع الفلك، وذلك من خلال هذه القائمة البسيطة:

بعد اتهامها بالاحتكار.. أبل: نوفر فرصًا متساوية للمطورين لعرض تطبيقاتهم

علماء فلك يحذرون: مشروع "ستارلينك" للانترنت سيحجب رؤيتنا للسماء

فيس بوك تجرى تصويتا اليوم على تنحى زوكربيرج من إدارة الشركة

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بريطانيا تطلق مشروع بقيمة مليون استرلينى لتطوير تطبيقات لـ "ركن" السيارات

هكذا تتعرف الشرطة الصينية على المشتبه بهم باستخدام نظارات ذكية