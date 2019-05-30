علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. نظارات ذكية تكشف المشتبه بهم وتطبيقات لركن السيارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نرصد عدد من أبرز الموضوعات التى تم نشرها اليوم عن أحدث التقنيات وتطور التكنولوجيا يوما عن الآخر، بالإضافة إلى آخر ما توصلت لهم بعض القضايا العالمية الخاصة بتنظيم الانترنت ومشاريع الفلك، وذلك من خلال هذه القائمة البسيطة:

بعد اتهامها بالاحتكار.. أبل: نوفر فرصًا متساوية للمطورين لعرض تطبيقاتهم

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علماء فلك يحذرون: مشروع "ستارلينك" للانترنت سيحجب رؤيتنا للسماء

 

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فيس بوك تجرى تصويتا اليوم على تنحى زوكربيرج من إدارة الشركة

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بريطانيا تطلق مشروع بقيمة مليون استرلينى لتطوير تطبيقات لـ "ركن" السيارات

 

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هكذا تتعرف الشرطة الصينية على المشتبه بهم باستخدام نظارات ذكية

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مش هيبقى فى خصوصية.. باحثون بجامعة هارفارد يعربون عن قلقهم من اختبارات DNA

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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