شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تطلق سرا معمل لاختبار شبكات الجيل الخامس 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقرير حديث من موقع cnet الأمريكى، أن شركة هواوى الصينية أطلقت معمل مخصص لتجارب شبكات الجيل الخامس 5G فى كوريا الجنوبية يوم الخميس، لكنها اختارت أن يبقى الأمر سرا فى أعقاب الحظر الأمريكي.



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ويعد المعمل أول مركز لتطوير شبكات لاسلكية من الجيل التالى من الاتصالات الصينية، حيث يمكن لشركات أخرى اختبار منصاتها، لكن وسائل الإعلام لم تتم دعوتها إلى حدث الخميس، وذلك لأن الشركة الصينية تريد أن يكون الأمر سرا خاصة فى ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" فرض حظرا على شركة هواوى وهو ما أدى إلى إعلان جوجل وعدد من الشركات الأمريكية الأخرى وقف تقديم خدماتها إلى الشركة الصينية العملاقة وهو ما تسبب فى أزمة كبيرة وأثار جدلا حول مستقبل الشركة التى كانت تتطلع لتصبح العلامة التجارية الأولى فى العالم بحلول عام 2020.