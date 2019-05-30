شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مدرسة بنيويورك تستخدم تقنية التعرف على الوجه للقبض على حاملى الأسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد إحدى مدارس نيويورك لتفعيل نظام مراقبة إلى يمكنه اكتشاف الأسلحة وتحديد الوجوه، إذ كانت هذه المدرسة هى الأولى التى قامت بتثبيت النظام الآلى للكاميرات Aegis فى أكتوبر الماضى، وستبدأ الآن إجراء الاختبارات.

يهدف النظام الأمني إلى العمل على نطاق واسع في جميع المدارس الثانوية والمدارس الإعدادية في المنطقة وست مدارس ابتدائية بحلول 1 سبتمبر 2019، إذ يمكنه اكتشاف الأسلحة في مقاطع الفيديو التى يسجلها ووجوه الأشخاص المرجعية في قواعد بيانات الأمان الخاصة به.

واعترض بعض الأباء والمحافظين على الخصوصية على هذا النظام، خوفا من تعديه على خصوصية الطلاب.

وستتضمن المرحلة الأولى من النظام تدريب الموظفين على التعامل معه ومعرفة طريقة استخدامه، ثم بعدها سيتم تطبيقه على كافة أرجاء مقاطعة لوكبورت.

وسيتعاون أعضاء المجالس المحلية مع رجال القانون للوصول إلى كيفية التعامل، إذا تم ضبط شخص معه سلاح قد يضره أو يضر المدرسة.

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وتصف الشركة المصنعة لنظام المراقبة Aegis أنه قادر على تنبيه المسئولين بالمدرسة إذا وقعت جرائم اعتداء على الطلاب أو إذا أصطحب واحدا منهم أسلحة أو أى شئ قد يضر المدرسة والطلاب.

طريقة عمل النظام

ويعمل النظام عن طريق فحص الوجوه ومقارنتها بقاعدة البيانات وإذا لم يكن الوجه متطابق يقوم الجهاز بحذفه، أما إذا كان متطابق فيقوم بإرسال تحذير إلى مركز التحكم.

وأظهرت الوثاق أن المقاطعة لم تحصل بعد على إذن المجلس المحلى قبل اتخاذ قرار تثبيت النظام.

وأضاف اتحاد الحريات المدنية فى نيويورك (NCLU) أنه لا يوجد حتى الآن طريقة للوصول للبيانات التى تم جمعها من الكاميرات او الوصول إلى الوجوه التى تم إدخالها.