شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أمريكية تطور سيارة أجرة طائرة تعمل بالهيدروجين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صممت شركة أمريكية سيارة أجرة طائرة تعمل بالهيدروجين، ودعمتها بـ 6 دورات على سطحها كالطائرة الكبيرة، بالإضافة إلى مقاعد تكفى لنحو 5 أشخاص.

وتم الكشف عن الطائرة Skai هذا الأسبوع فى لوس أنجلوس، والتى ومن المقرر استخدامها كناقلة شحن وسيارة إسعاف في السماء، بالإضافة إلى سيارة أجرة لتوصيل الركاب.

ويبلغ مدى الطائرة 644 كيلومترًا وتستطيع حمل 454 كيلوجرام، بالإضافة أن بإمكانها التحليق بسرعة تصل إلى 193 كم / ساعة.

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الطائرة

وحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال صناع الطائرة ان الأمر قد يستغرق عدة سنوات من أجل أن تكون الطائرة متوفرة ويمكن استخدامها.

وحسب توقعات الخبراء يتعين على سيارة الأجرة الطائرة أن تتخطى العديد من العقبات التنظيمية قبل الإقلاع، كما تعمل خلايا الهيدروجين على جعل Skai أخف من غيرها وبها مرونة أكثر لاستخدامها.