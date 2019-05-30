شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتقادات لأبل بسبب تصميم الأيبود الجديد ومواصفاته الضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة أبل جهاز iPod touch جديد منذ عدة أيام، إلا أن تقرير حديث لموقع "بيزنس إنسايدر" أكد أنه من الصعب إطلاق كلمة "جديد" على جهاز أبل، نظرا للاختلاف الطفيف بينه وبين آخر جهاز iPod تم إطلاقه عام 2015 والذى كان هو الآخر بمثابة تحديث لجهاز عام 2013.

ويعتقد بعض النقاد أن جهاز iPod touch الجديد ما هو إلا إعادة تصميم لجهاز باهظ التكاليف، فمن المؤسف أن الجهاز الذى كان يعد بمثابة الحصان الرابح لأبل، أصبح لا يحظى بهذا القدر من الاهتمام، بعد 20 عاما من إطلاق جهاز الشركة الأول.

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جدير بالذكر أطلقت شركة أبل أجهزة iPod جديدة كل عام منذ 2001 حتى 2007، أى ما يعنى ستة أجيال من أجهزة iPod في ست سنوات، كل واحد يختلف عن الآخر، وقامت أبل أيضًا بإطلاق iPod Mini، وأربعة أجيال من iPod Shuffle، وسبعة أجيال من iPod Nano فيما بعد.

وتم طرح أول جهاز iPod touch في عام 2007، وهو نفس العام الذي أطلقت فيه أبل أول هاتف أيفون.