شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تفرض قواعدة جديدة للحد من التطبيقات الجنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت جوجل بعض التعديلات الرئيسية على سياسات Play Store التى تشدد القواعد المحيطة بالمحتوى الجنسى وتطبيقات الكراهية. ورصد موقع AndroidPolice الأمريكى التغييرات الجديدة، التى تجعل النظام أكثر ملاءمة للأطفال، إذ جاءت القواعد الجديدة على بلاى ستور بعد تقديم مشروع قانون يحظر نهج الدفع مقابل الفوز بالألعاب التى يتم تسويقها للأطفال، كما تخطط لجنة التجارة الفيدرالية لاستضافة ورشة عمل عامة فى أغسطس القادم للنظر فى قضايا حماية المستهلك. Advertisements ووسعت Google Play أيضًا قواعدها المتعلقة بالمحتوى الجنسي لتشمل فرض حظر على العُري وفي الحالات التي يكون فيها الشخص يرتدي الحد الأدنى من الملابس غير المقبولة في سياق عام مناسب، كما غير جوجل الصيغة ليضيف أنه لا يسمح بالرسوم المتحركة أو الرسوم التوضيحية للأفعال الجنسية أو السلوكيات الموحية جنسيًا، وكذلك أي شيء يصور الوسائل الجنسية، بالإضافة إلى ذلك تشير السياسات المحدّثة إلى أن Google لا تسمح بالتطبيقات التي تروّج لـ "الترفيه المرتبط بالجنس".

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