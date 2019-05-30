تكنولوجيا: فابيلس المصرية تطلق أول بوابة مجانية للدفع الإلكتروني في العالم

أعلنت شركة “فابيلس” Vapulus، المتخصصة في حلول التكنولوجيا المالية Fin-Tech، إطلاق أول بوابة مجانية للدفع الإلكتروني في العالم، لتغير بذلك قواعد اللعبة في سوق الدفع الإلكتروني عالميا، وبعكس كل بوابات الدفع الإلكتروني حول العالم، لا يتحمل عميل فابيلس رسوم اشتراك شهرية أو رسوم مقابل كل عملية دفع.

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وبحسب بيان صحفي، يأتي إطلاق بوابة فابيلس للدفع الإلكتروني بشكل تجاري، بعد إطلاقها تجريبيا لمدة تقارب العام، استطاعت فيها البوابة كسب ثقة أكثر من 450 شركة تجارية ومنصة للتجارة الإلكترونية في 14 دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبدأ الشركة – التي تتخذ من مصر مقراً لها – عملياتها التجارية إقليميا مستهدفة المنافسة عالميا خلال 3 سنوات.

وصرح المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لفابيلس، عبدالرحمن الشعراوي، قائلا: “نموذج تحقيق الربح من فرض رسوم على كل عملية دفع إلكتروني سيموت، وأي شركة تعتمد على هذه الرسوم كمصدر رئيسي للدخل ستخرج من اللعبة، ولأننا نستهدف المنافسة عالميا والنمو مستقبلاً، قررنا تقديم خدماتنا مجانا بدون أي رسوم، في خطوة استباقية لمستقبل الدفع الإلكتروني.”

وأضاف: “على الرغم من اعتماد بوابات الدفع الإلكتروني العالمية على فرض رسوم تبلغ 2.9% على كل عملية دفع، حققت من خلالها أرباح بلغت 64 مليار دولار خلال 2018، إلا أن مستقبل الدفع الإلكتروني يواجه تحديات ظهور تقنيات مجانية مثل الدفع باستخدام العملات المشفرة عن طريق البلوك تشين BlockChain، وخدمات المقاصة الإلكترونية التي تقدمها البنوك المركزية، مما يفرض التحول نحو مصادر أخرى لتحقيق الدخل لبوابات الدفع الإلكتروني.”

كما أوضح الشعراوي دور نموذج الأعمال الجديد في تحرير التجارة الإلكترونية قائلا: “تلعب خطوة إلغاء الرسوم دورا محوريا في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من دخول أسواق التجارة الإلكترونية، مما يوفر العديد من فرص العمل ويخفض نسب البطالة في الدول ذات الاقتصادات الناشئة المستهدفة بعملياتنا، وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية ويتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة SDGs.”

وتعمل بوابة الدفع الإلكتروني كوسيط بين المتاجر ومنصات التجارة الإلكترونية وبين العملاء، حيث تتيح للعميل سداد قيمة مشترياته للتاجر باستخدام البطاقات الإلكترونية والمحافظ الذكية والحسابات البنكية بأمان تام، وكانت فابيلس – وعلى مدار 3 سنوات منذ تأسيسها – قد طورت حلولاً للدفع الإلكتروني لتحقق للتاجر والمستهلك تجربة متميزة فائقة السهولة في تنفيذ مدفوعاتهم الإلكترونية داخل المتجر أو تطبيق الهاتف الذكي والموقع الإلكتروني.